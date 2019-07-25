الامارات | «طيران الإمارات» تمدّد شراكتها مع «ليونز رجبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تمدّد شراكتها مع «ليونز رجبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «طيران الإمارات» وشركة «ليونز رجبي» عن مواصلة الشراكة الناجحة بين الجانبين التي بدأت منذ عام 2015، وتمديد عقد رعاية فريق «ليونز الإمارات» خمس سنوات أخرى حتى عام 2024.

وتحتفظ «طيران الإمارات»، بموجب العقد الجديد الذي وقع في جوهانسبرغ، بحقوق الاسم، حيث يبقى اسم الفريق «إيمريتس ليونز»، واسم ملعبه «إبمريتس إيرلاين بارك». كما سيستمر عرض العلامة التجارية لـ«طيران الإمارات» خلال مباريات الفريق، وعلى تجهيزات التدريب وجميع الوسائل التسويقية والترويجية.