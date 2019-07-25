الامارات | 150 رامياً في بطولة «كول زون» لرماية الشوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن 150 رامياً في بطولة «كول زون» لرماية الشوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً بطولة كول زون لرماية السبورتينغ (الشوزن)، بميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة واسعة لفئات المحترفين والناشئين والهواة من داخل الدولة وخارجها. وتخوض كل فئة مسابقتها لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث يرمي الرماة الناشئون على 50 طبقاً، والهواة على 75 طبقاً، أما مسابقة المحترفين فيرمي رماتها على 100 طبق. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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