شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنجو يتعاقد مع فيليبي لويس في الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى فلامنجو البرازيلى تعاقده مع المدافع المخضرم فيليبى لويس، الثلاثاء، في صفقة انتقال حر.

ونشر النادى بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع «تويتر»، يؤكد خلاله انضمام الظهير البرازيلى إلى صفوف الفريق في صفقة مجانية.

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ويأتى انضمام اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، بعد رحيله عن نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى فور نهاية عقده هذا الصيف.

وكتب اللاعب، عبر حسابه على «تويتر»: «الشعور الذي ينتقل من الأب إلى الابن، من الجد إلى الحفيد، والآن لقد حان اليوم الكبير الذي حققت فيه حلم طفولتى، اليوم الذي يمكننى القول فيه إننى لاعب في فلامنجو».

وقرر لويس العودة إلى بلاده بعد رحلة دامت 14 عامًا في الملاعب الأوروبية، لعب خلالها بقمصان عدة أندية أبرزها ديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، إلى جانب تشيلسى الإنجليزى.