شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يجهّز مبلغًا ماليًا ضخمًا لضم نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تقرير صحفى إيطالى إن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال الصيف الجارى.

ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو»، فإن يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا للظفر بخدمات نيمار، لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وأضاف أن البيانكونيرى مستعد للتضحية بثنائى الفريق باولو ديبالا وبلايز ماتويدى، في سبيل إقناع إدارة النادى الباريسى بالتنازل عن النجم البرازيلى.

ولفت الموقع إلى أن يوفنتوس قد يعقد اجتماعًا مع وكيل نيمار خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على موقفه من اللعب بقميص البيانكونيرى.

وتابع أن فابيو باراتيسى، المدير الرياضى ليوفنتوس، عاد إلى مدينة تورينو، عقب مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير، في سنغافورة، ببطولة الكأس الدولية للأبطال.