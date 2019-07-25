شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يثبت ذاته في الظهور الأول مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسبانى، عن سعادته بتسجيل ظهوره الأول بقميص البلوجرانا، وذلك خلال مواجهة تشيلسى الإنجليزى وديًا، أمس الأول، والتى انتهت بفوز البلوز (2-1).

وانضم الدولى الفرنسى للنادي الكتالوني هذا الصيف، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسبانى مقابل 120 مليون يورو.

وأبرزت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية تصريحات جريزمان عقب المباراة، حيث قال: «سعيد ببدء مشوارى مع الفريق والظهور لدقائق قليلة بهذا القميص، لكنى أريد اللعب أكثر ومواصلة التدرب».

وأضاف: «الظهور الأول كان مميزًا للغاية، على الرغم من أن المباراة لم تسِر على نحو جيد، لأننا لم نكن نرغب في إنهاء مباراتنا التحضيرية الأولى بهزيمة، لكننا نملك الوقت من أجل التحسن».

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وعن رأيه في الدفع به كمهاجم صريح خلال المباراة، أجاب: «بإمكانى اللعب في أي مركز هجومى، والأمر يعتمد على خطة المدرب، لكن يتحتم علىّ مواصلة التحرك للتواصل بشكل أكبر مع زملائى». وعن الضربة التي تلقاها خلال المباراة وأدت لإصابته، رغم إكماله اللقاء بعد ذلك، قال: «لقد كان تدخلاً سيئا للغاية، والألم كان سيصبح أكبر في الطقس البارد، لكننى سأكون جاهزًا للمباراة القادمة».

وحول مدى تأثر فريقه بغياب ليونيل ميسى ولويس سواريز، أجاب: «هذا لا يهم الآن، رغم أننا سنكون أفضل معهما، لكننا حال غيابهما يتوجب علينا البحث عن حلول».

وفى ختام تصريحاته، كرر جريزمان كلماته، التي أفصح عنها خلال تقديمه لوسائل الإعلام، قائلًا: «أريد التدرب مع ميسى ومشاركته في التدريبات، لأتعرف على كيفية عمله بشكل يومى». أنطوان جريزمان هو لاعب كرة قدم فرنسى يلعب في مركز الهجوم مع نادى برشلونة ضمن أندية الدورى الإسبانى لكرة القدم ومنتخب فرنسا لكرة القدم. ولد جريزمان في ماكون. بدأ مسيرته مع ريال سوسيداد، وظهر في قميص النادى لأول مرة في 2009 وفاز بلقب دورى الدرجة الثانية الإسبانى في أول موسم له مع النادى. لعب جريزمان مع المنتخب الفرنسى للفئات السنية تحت 19 وتحت 20 وتحت 21، وفى عام 2010 وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بلقب بطولة أوروبا تحت 19 سنة التي أقيمت في فرنسا. شارك، لأول مرة، بقميص المنتخب الفرنسى الأول عام 2014، ولعب في كأس العالم في الذي أقيم في البرازيل في تلك السنة، وساعد منتخبه على الوصول إلى دور الثمانية. وحصل جريزمان على جائزة الحذاء الذهبى في بطولة أمم أوروبا 2016 كأفضل هداف، كما تم اختيارة كأفضل لاعب في البطولة، حيث أنهى المنتخب الفرنسى- المستضيف- البطولة كوصيف، بعد الهزيمة أمام البرتغال في المباراة النهائية ٠/١.

وفاز في وقت لاحق بكأس العالم 2018، وهى البطولة التي سجل فيها أربعة أهداف، والتى حصل بها على الحذاء الفضى؛ باعتباره ثانى أفضل هداف في البطولة، كما فاز بجائزة الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب، وحصل على لقب رجل المباراة في النهائى.

وفى 12 يوليو 2019 أعلن برشلونة رسميا ضم اللاعب إلى صفوفه بعد كسر عقده بقيمة 120 مليون يورو.