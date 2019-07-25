شكرا لقرائتكم خبر عن دي يونج: لا أخشى المنافسة مع نجوم «البارسا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الهولندى فرينكى دى يونج، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، أنه شعر بالراحة في أول مشاركة بقميص البلوجرانا أمام تشيلسى، الثلاثاء، في ودية باليابان انتهت بفوز الفريق الإنجليزى بهدفين مقابل هدف.

وقال دي يونج، المنضم للبارسا قادمًا من أياكس أمستردام الهولندى عقب المباراة «شعرت براحة كبيرة» مشيدًا بمساعدة زملائه في خط الوسط، وبالأخص سيرجيو بوسكيتس.

وقال اللاعب، صاحب الـ22 عاما: «هناك نجوم كبار للغاية في وسط الملعب لدينا، لكنى لا أخشى المنافسة، لو كنت أخشاها لما جئت إلى البارسا». حقق تشيلسى فوزًا لافتًا على برشلونة (2-1)، على ملعب سايتاما في اليابان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروى الجديد. فرينكى دى يونج هو لاعب كرة قدم هولندى يلعب في خط الوسط مع نادى برشلونة في الدورى الإسبانى لكرة القدم ومنتخب هولندا لكرة القدم. معروف بمراوغته وذكائه وقدرته في السيطرة على الكرة، ومدى تنوع تمريراته.