شكرا لقرائتكم خبر عن ساري يكشف عن دور جديد لديبالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، أنَّ ديبالا بإمكانه اللعب كمهاجم وهمى، مشددًا في الوقت ذاته، على أنه قد يلعب دورًا جديدًا في الفريق. ويستعد يوفنتوس لمواجهة غريمه إنتر ميلان، الأربعاء، في ثانى المباريات التحضيرية للفريقين، ببطولة الكأس الدولية للأبطال.

Advertisements

وقال «ساري» في مؤتمر صحفى قبل المواجهة: «المباراة لا مثيل لها، لكنها ستكون مباراة بين فريقين لن يتمكنا من اللعب بأفضل حالة لديهم بسبب الظروف البدنية والرطوبة. سنحاول الاستمرار على نفس الطريقة التي عدنا بها أمام توتنهام».

وأضاف: «فى كرة القدم لا يمكنك أن تهاجم فقط لذلك سيكون علينا العمل على الجانب الدفاعى أيضًا. كريستيانو رونالدو سيلعب في الجانب الأيسر أيضًا؛ حيث إنه يحب المضى قدمًا ويجب أن يحدث الفارق».

وتابع: «لا أتوقع الكثير من الاختلافات عن مباراتنا الأولى، في هذه الجولة التحضيرية، نتدرب قليلاً لكننا نخوض مباريات أكثر، لذا ستكون المرحلة الحاسمة من تحضيراتنا للموسم الجديد من أواخر يوليو حتى 10 أغسطس». وأردف ماوريسيو: «أعتقد أن مستوى المدربين الإيطاليين واضح، ومن وجهة النظر هذه، أؤكد أن الفجوة بين الدورى الإيطالى والدوريات الأخرى، مثل البريميرليج ليست فنية، لكنها اختلافات مالية». واختتم سارى: «باولو ديبالا يمكنه اللعب بسهولة كمهاجم وهمى، لكننا قد نجد حلولا أخرى مختلفة له، ربما خلف الثنائى الهجومى».