شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يهنئ أعضاء وجماهير الأهلي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التهنئة لأعضاء وجماهير النادي؛ بمناسبة الفوز ببطولة الدورى للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أشاد الخطيب بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، وكذلك الانضباط الفني والسلوكي على مدار مشوار البطولة، مؤكدا على أن هذا التتويج يُحمل الجميع مسئولية كبيرة في الفترة القادمة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات؛ لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري.

وحسم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لقب الدوري الممتاز، بعد انتصاره مساء الأربعاء على المقاولون العرب، قبل نهاية الدوري بجولة واحدة.

وحافظ الأهلي على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن ملاحقه الزمالك، بعد انتصاره على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليصل للنقطة رقم 77، بينما وصل الزمالك للنقطة 72، ليحقق اللقب رقم 41 بتاريخه.