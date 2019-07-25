شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز بالدوري.. «لاسارتي» يتحدث عن مستقبله مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن العقد الذي يربطه بالنادي مستمر حتى الموسم المقبل، لكنه استكمل حديثه بالقول «لا نعرف ما سيحدث مستقبلًا».

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وقال لاسارتي في تصريحات عقب لقاء المقاولون عبر قناة «ON sports»: «عقدي مع الأهلي مستمر حلال الفترة المقبلة، لكن لا نعرف ما سيحدث غدًا (المستقبل)، كرة القدم ليس لها أي قواعد».

وردًا على سؤال إن كان قد تحدث مع إدارة النادي حول العناصر المنتظر رحيلها أو التعاقدات الجديدة: «لم يكن هناك وقت لهذه الأمور، لكن خلال الأيام المقبلة سنبدأ الحديث بهذا الشأن».

وعن رأيه في حسين الشحات، قال: «هو لاعب في الفريق، استطاع اليوم أن يقدم مباراة رائعة، وكانت له فاعلية كبيرة، أتمنى أن يستمر على هذا الشكل.. أنا أتمنى أن يكون كافة العناصر في أفضل حال».