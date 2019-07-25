شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو: التركيز سر تتويج الأهلي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فرحته بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، والتتويج بدرع الدوري الممتاز المصري للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخ النادي.

وقال أزارو، عبر قناة «ON SPORT»: «اللي بيركز طوال الموسم هو اللي بيتوج في النهاية بالبطولات».

وأضاف: «ببارك للجماهير واللاعبين والجهاز الفني على المجهود طوال الموسم الصعب والشاق، الذي انتهى بالتتويج بالدرع للقلعة الحمراء».