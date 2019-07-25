الهلال السعودي يُغري الدوسري قبل فوات الأوان

قامت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بتقديم عرضٍ رسمي لتمديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سالم الدوسري، وذلك في محاولة من الإدارة لقطع الطريق على الأندية الأخرى التي ترغب في ضم هذا النجم.

وجدير بالذكر أن الدوسري يعيش الآن الفترة الحرة الخاصة به والتي تتيح له استقبال كافة العروض من الأندية وذلك دون أخد الإذن أو الرجوع لناديه، حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع الهلال بنهاية عام 2019، الأمر الذي أثار قلق إدارة الزعيم وزاد رغبتهم في سرعة تمديد عقد اللاعب قبل خطف أي نادي له خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقد أشارت التقارير إلى أن إدارة النادي عرضت على الدوسري تمديد عقده لمدة 3 سنوات أخرى، ولم يقم اللاعب بالرد على الإدارة حتى الآن.

وانضم الدوسري صاحب الـ27 عامًا إلى كتيبة الزعيم في عام 2011، وهو أحد الركائز الأساسية التي اعتمد عليها الهلال خلال كل إنجازاته السابقة.