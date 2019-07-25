الهلال يضع عموري في مأزق رغم اعتذاره

يبدو أن اللاعب الإماراتي عموري وضع نفسه في مأزق لن يستطع الخروج منه رغم رد وكيله على عرض الهلال عقب بيان النادي الأخير. وقرر نادي الهلال على الرغم من اعتذار عموري ورد وكيله أن يغلق بشكل كامل ملف التعاقد مع اللاعب. ولا يفكر الهلال في فتح ملف التعاقد مع الدولي الإماراتي، فأنهت بالفعل المفاوضات مع اللاعب الأيام الماضية.

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