الاتحاد يسعى إلى التخلص من الرباعي الأجنبي

أكّد مصدر مسؤول داخل جدران نادي الاتحاد اليوم الأربعاء، أنّ إدارة النادي بقيادة أنمار الحائلي تسعى إلى حسم ملف العديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
ويأتي على رأس القائمة الرباعي الأجنبي، الإيفواري سيكو سانوغو، والأسترالي ماثيو جورمان، والحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، والبرازيلي الآخر جوناس دي سوزا، وذلك قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية.
ويتبقى في عقد كل من الإيفواري والحارس غروهي 3 مواسم قادمة، بينما يتبقى موسمان على انتهاء عقد جوناس، وموسم واحد بالنسبة للأسترالي جورمان.
وتسعى الإدارة الاتحادية إلى الاستفادة القصوى من اللاعبين إمّا بإعارتهم أو ببيع العقد، فقد وضعت الإدارة مبلغ 40 مليون ريال سعودي كأرباح من الرباعي.
جدير بالذكر أنّ الفريق الجداوي قد نجح في الفوز بالمباراة الودية أمام ليدز يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4-2 الإثنين الماضي، ليبدأ الخوض في تجربة أخرى أمام آثيرتون الإنجليزي اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ9 م بتوقيت مكة المكرمة.
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