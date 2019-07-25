شكرا لقرائتكم العامري فاروق يطالب جماهير الاهلي بعدم الإفراط فى الفرحة: "الدورى لم ينته"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، التهنئة لجماهير المارد الأحمر بعد الفوز بدرع الدوري المصري الممتاز.

وقال العامري في تصريحات إذاعية : "مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب والمسؤول عن ملف الكرة الذي أداره باحتراف وجهد وذكاء، وتحمل أشياء كثيرة".

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وأضاف نائب رئيس الاهلي : "مجلس الإدارة كان يساند الخطيب بقوة، وربنا أكرمنا ورغم كل ذلك قلنا إننا لن نكون مفرطين في الفرحة لأن الدوري لم ينته وما زالت هناك مباراة أمام الزمالك الذي نحترمه ونقدره بشكل كبير".

توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.