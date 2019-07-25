شكرا لقرائتكم أحمد فتحى: لو الأمر بيدي لأعطيت معلول أفضل لاعب فى الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر أحمد فتحي لاعب الأهلي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري رقم 41 والاحتفاظ بالدرع للمرة الرابعة في الجزيرة.
قال فتحي في تصريحات لقناة الأهلي: مبروك للأهلي وجمهوره ، وعلي معلول من أفضل اللاعبين في الفريق الأحمر في الموسم الحالي ولو الأمر بيدي لمنحته لقب أفضل لاعب في الموسم، لأنه أدى بشكل جيد ومستوى ثابت في كل المباريات.
أوضح: أبارك لمعلول عل الأداء وأتمنى أن يستمر بنفس الأداء في الفترة القادمة ويساهم مع الأهلي في التتويج بالألقاب.
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