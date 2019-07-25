شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادى: الكرة فاشلة طالما فيه أندية أقوى من اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مدحت عبد الهادى نجم الزمالك الأسبق إنه طالما هناك أندية فى مصر أقوى من اتحاد الكرة تصبح الكرة فاشلة. قال عبد الهادى فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" الزمالك أهدى الدورى للأهلى فى أخر مباراتين بالتعادل أمام الجونة وحرس الحدود". وفاز الزمالك على نظيرة الاسماعيلي بنتيجة 3 -1 فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري ليحصد الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى.

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