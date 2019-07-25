شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم: أشكر لاعبي الأهلي على الروح القتالية ومباراة الزمالك بطولة خاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن سعادته لتتويج فريقه بلقب الدوري رقم 4 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3 / 1 في الجولة 33 من عمر الدوري.

قال إبراهيم في تصريحات لقناة الأهلي: "أشكر لاعبي الأهلي علي الروح القتالية في الملعب ومبروك للجمهور واللاعبين والجهاز الفني على التتويج بالدرع.

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شدد على أن مباراة الزمالك القادمة مهمة وهي بطولة خاصة ومستمرين في معسكر بالإسكندرية وكل تركيزنا الفوز في المباراة لتكون خير ختام للموسم.

يذكر أن ياسر إبراهيم لم يشارك في لقاء المقاولون لظروف إيقافه بعد حصوله على الإنذار الثالث .