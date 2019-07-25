شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: حققنا البطولة الأغلى في تاريخ الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن أشرف لاعب الأهلي أن فريقه توج بلقب أصعب دوري في تاريخ مصر، وحقق موسما استثنائيا، وهي البطولة الأغلي في تاريخ النادي.

أهدى أشرف اللقب خلال تصريحاته لقناة الأهلي إلى جمهور الأهلي الذي ساند اللاعبين بقوة ونعدهم أن تون بداية لتحقيق بطولات كثيرة في الفترة القادمة.

وعن المشاركة في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيسر، أشار إلى أنه تحت أمر الجهاز الفني ولا يمانع اللعب في أي مركز وفي أي وقت حسب وجهة نظر الجهاز الفني.