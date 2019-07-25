ماذا قال إسلام محارب حول رحيله عن الأهلي...

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جدة - عمرو شويل تحدث اسلام محارب لاعب النادي الأهلي عن موقفه من الرحيل عن الفريق خلال الموسم المقبل. وقال محارب في تصريحات تليفزيونية: "انا مكمل في الأهلي لحد دلوقتي ومفيش حد اتكلم معايا من النادي أو من برة عن الرحيل". متابعا: "انا مكمل في النادي الأهلي لحد دلوقتي، اتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل".

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