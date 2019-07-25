شكرا لقرائتكم الأهلى يقرر صرف المكافأة المتراكمة للاعبى الفريق عقب الفوز بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الأهلي حسم بطولة الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وكان الجهاز الفني قرر صرف مكافأة الفوز فى بشكل فورى ونقدًا عقب انتهاء كل مباراة، من خلال دفع 20 ألف جنيه لكل لاعب، على أن يتم ترحيل الحصول على الـ20 ألف الأخرى حتى نهاية بطولة الدورى العام، بشرط حصد الفريق لبطولة الدورى العام، وذلك عن كل المباريات التى تلت إصدار القرار.د وعددهم 5 مباريات.
ومن المقرر أن يحصل كل اكثر لاعب في نسبة المشاركة علي 190 ألف جنيه كحد أقصي وهي مكافأة الفوز بالدوري.
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