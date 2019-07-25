شكرا لقرائتكم الخطيب يهنئ أعضاء وجماهير الأهلى بالفوز ببطولة الدورى للمرة 41... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشاد بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون, وكذلك الانضباط الفني والسلوكي على مدار مشوار البطولة, مؤكدا على أن هذا التتويج يُحمل الجميع مسئولية كبيرة في الفترة القادمة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات؛ لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري.
توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.
ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري.. سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.
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