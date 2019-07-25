شكرا لقرائتكم معلول: حصدنا موسما استثنائيا.. وأتمنى الاحتفال مجدداً أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي أن فريقه توج بلقب الدوري رقم 41 بعد موسم استثثنائي، متمنيا أن تكون نهاية جيدة للموسم الحالي ودافع قوي قبل الاستعداد للموسم الجديد.
قال معلول في تصريحات للأهلي، "ما قدمناه مجهود فريقه بالكامل وليس لاعب بمفرده والجميع كانوا رجالا".
أضاف أن فريقه مقبل على مواجهة صعبة أمام الزمالك ونتمن حسمها لصالحنا ، وما يهمنا هو مصلحة الفريق والحمد لله على حسم الدرع وأتمنى أن نحتفل اليوم بالتتويج ونعود للاحتفال عقب الفوز على الزمالك.
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