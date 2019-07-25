شكرا لقرائتكم محمد يوسف: لقب الدوري هذا الموسم هو الأغلي في تاريخ الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، سعادته عقب تحقيق الأحمر لقب الدوري رقم 41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بالدوري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الحمد لله فرحنا الجمهور، مبروك لكل محبي النادي الاهلي، بطولة غالية جدا"

واردف : "اغلى بطولة في تاريخ النادي الأهلي، تعرضنا لضغوطات كبيرة جدا"

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وتابع : تواجدت مع الاحمر في اكثر من منصب خلال الفترة الأخيرة، كمديرا للكرة ومدير فني مؤقت ثم قائم بأعمال المدرب، ثم مدرب عام، فالجميع يعلم جيدا كم الصعوبات التي تعرضنا لها.

واكمل يوسف: البطولة اثبتت ان كلما زادت الصعوبات زاد اصرارانا وقوتنا نحو تحقيق الهدف بارادة وعزيمة اكبر.

واتم كلماته : كنا نتمنى تحقيق لقب دوري أبطال افريقيا في أخر نسختين.