شكرا لقرائتكم الشناوي: كللنا مجهودنا بالتتويج بأصعب دورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي ورقم 41 في تاريخه. قال الشناوي في تصريحات لقناة الأهلي: "الحمد لله اللاعبين تحملوا كثيرا وكان فيه ضغط كبير ولكن مجهودنا كلل بالتتويج بأصعب دوري". أردف: "مبروك للأهلي وأهنئ جماهير الهلي وأقول لهم.. مبروك.. أنتم بالنسبة لنا رقم 1".

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