شكرا لقرائتكم صالح: أهدى درع الدورى لجماهير الأهلى اللى وقفت فى ضهرنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه، مشددا على أن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية على مدار الموسم.
قال صالح في تصريحات لقناة الأهلي: "تعرضنا لمشاكل لم نتعرض لها على مدار السنوات الماضية، وأبارك لجمهور الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري".
تابع: أهدي اللقب للجماهير التي وقفت في ظهرنا وكذلك كل اللاعبين على المستوي الذي قدموه، ونعدهم بتحقيق العديد من البطولات.
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