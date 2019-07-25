شكرا لقرائتكم صالح: أهدى درع الدورى لجماهير الأهلى اللى وقفت فى ضهرنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه، مشددا على أن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية على مدار الموسم.

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قال صالح في تصريحات لقناة الأهلي: "تعرضنا لمشاكل لم نتعرض لها على مدار السنوات الماضية، وأبارك لجمهور الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري".

تابع: أهدي اللقب للجماهير التي وقفت في ظهرنا وكذلك كل اللاعبين على المستوي الذي قدموه، ونعدهم بتحقيق العديد من البطولات.