شكرا لقرائتكم عضو مجلس الأهلى: الموسم كان طويلا واستثنائيا وانتهى بنجاح شامل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال سراج تصريحات تلفزيونية: "الموسم كان طويل واستثنائي والظروف لم تكن طبيعية، لكن مجهود الفريق واللاعبين انتهى بنجاح".
وأكمل: "التقييم لموسم مثل ذلك يكون صعب جدًا، لكن تمكنا من تحقيق البطولة بتاريخ الفريق وقدراته، وكان لدينا ثقة في ذلك".
وأضاف: "صانعي الحدث هم جمهور الأهلي قبل المجلس واللاعبين، لم يكن هناك شيئا صعبا عليهم طوال الموسم، مساندتهم للمجلس ولللاعبين حسمت الدوري بالنهاية".
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