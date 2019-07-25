شكرا لقرائتكم الاهلي يحسم مصير لاسارتي بعد القمة والخواجة يرفض الرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسئولو النادي الأهلي، مصير مارتن لاسارتي المدير الفنى للقلعة الحمراء، خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما نجح المدرب فى قيادة المارد الأحمر لتحقيق لقب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على المقاولون العرب الليلة، ضمن الأسبوع الـ 27 للبطولة.

وشهدت الفترة الماضية، الاستقرار بنسبة كبيرة على رحيل لاسارتي عن تدريب الأهلي، لكن عادت الأمور لنقطة الصفر مرة أخرى، خاصة بعدما نجح المدرب فى حصد درع الدوري الممتاز.

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كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن حسم مصير لاسارتي سيكون بعد مباراة القمة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل، فى ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سيقود المدرب الفريق الأحمر أمام القلعة البيضاء وبعدها سيتم حسم مصيرها سواء بالرحيل أو الاستمرار.

وأخطر مسئولو القلعة الحمراء، لاعبى الأهلي والجهاز الفنى، بالاستمرار داخل معسكر الإسكندرية، المقام حاليا، لحين مواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل، فى ختام الدوري بملعب برج العرب.

من جانبه، كشف لاسارتي أنه لا يفكر فى الرحيل عن تدريب الأهلي خلال الفترة القادمة، مشددا لجهازه المعاون أن عقده لا يزال مستمر ولا يفكر فى خوض تجربة جديدة لشعوره بالراحة داخل القلعة الحمراء.