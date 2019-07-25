شكرا لقرائتكم طارق يحيى: مبروك للأهلى بطولة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق النادى الأهلى بالتتويج بلقب الدورى للمرة الـ 41 فى تاريخ القلعة الحمراء. قال يحيى فى تصريحالت لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" مبروك للأهلى التتويج بالدوى عشان نبقى "فير" ومش ضد أحد". Advertisements تابع يحيى :" كنا ننام على الأرصفة فى المطارات وعلى الأرض من أجل الزمالك عشان ناخد تأشيرة كينيا او زيمبابوى فمحدش يتاجر بزملكاويتنا". وفاز الزمالك على نظيرة الاسماعيلي بنتيجة 3 -1 فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري ليحصد الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى.

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