شكرا لقرائتكم شاهد فرحة ذوى الهمم بتتويج الأهلى بلقب الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة "الخليج 365" فرحة مشجعين من ذوى الهمم بتتو يج الأهلى بلقب الدورى المصرى للمرة الـ 41 فى تاريخه.

وتغلب الأهلي على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على إستاد برج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون والوصول للنقطة 77 وقبل الجولة الأخيرة من عمر الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد المقاولون عند 48 نقطة في المركز الخامس.



ذوى الهمم

Advertisements

ذوى الهمم