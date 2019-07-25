شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتأهب لحفل التتويج وتسليم الدرع للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي بطل الدورى

يقيم اتحاد الكرة، احتفالية لتسليم درع الدورى للنادى الأهلى عقب مباراة القمة مع الزمالك المحدد لها يوم الأحد المقبل.

Advertisements

ورفض اتحاد الكرة تسليم درع الدورى للنادى الأهلى أمام الزمالك ببرج العرب الأحد المقبل، مفضلا إقامة إحتفالية بأحد الفنادق لتسليم الدرع الدورى للأهلى وكذلك تسليم جوائز أفضل لاعب وأفضل حكم وأفضل أخلاق.

وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.