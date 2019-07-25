تفاصيل ||مباراة الأهلي والمقاولون العرب|| وفوز الأهلي في الدوري المصري الممتاز

حصل الأهلي على لقب بطل الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/2019 رسميًا ليضيف اللقب رقم 41 في تاريخه ففي استاد جيش برج العرب في الإسكندرية، فاز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في اجتماع مؤجل من الجولة 33 من مسابقة الدوري.

ورفع الأهلي نقاطه إلى 77 نقطة ليتوج بطل الدوري المصري بفارق خمس نقاط عن الزمالك واستفاد الأهلي من سقوط الزمالك في المباراة الأخيرة ضد الجونة في آخر 2-2، لتتويج الدوري رسميًا بعد تغلبه على الذئاب دون التفكير في نتائج مباراته ضد الزمالك.

ويستعد الأهلي لاستضافة الزمالك على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد في ختام مباريات الفريقين في الدوري المصري الممتاز وافتتحت أهداف الأهلي ضد علي معلول في الدقيقة 25 من المباراة، وسجل حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 64 و 71.

تفاصيل مباراة الأهلي والمقاولون

أخذ الأهلي الصدارة في الدقائق الخمس الأولى من المباراة، ولكن دون أي خطر كبير على هدف المقاولون العرب وتقدم محمد هاني في المقدمة في الدقيقة السادسة من الجانب الأيمن، ومرر الكرة إلى وليد عزارو، لكن تسديدة الكرة بعيدة عن المقاولون العرب.

استمر الأهلي في الضغط على الكرة وتمسكها، وفي الدقيقة التاسعة دخل السلطان منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية، لكن الدفاع عن المتعاقدين بعيدًا عن المنطقة ليمر بأمان وأطلق عمرو السويلي تسديدة قوية في الدقيقة 10 لكن مررها محمود أبو السعود حارس المقاولين، بعد هجوم الأهلي من الجانب الأيمن عبر الشحات وأزارو.

مرر حسين الشحات الكرة إلى وليد عازرو، فأرسل كرة عرضية مفصولة عن دفاع المقاولين، للوصول إلى عمرو الصليعية، الذي أطلق النار مباشرة لكنه لم يعيش في الشباك وأخفق الأهلي في استغلال أخطر فرصه في مباراة الأهلي والمقاولون بعد 17 دقيقة من عرضية رامبان صبحي وقام وليد سليمان بتسليمها إلى حسين الشحات، الذي أرسلها إلى رامي صبحي، لكن مدافع المقاولون قام بصدها قبل رمضان صبحي.

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تمكن الأهلي من الوصول إلى الهدف الأول بواسطة علي معلول في الدقيقة 25 بعد تسديدة من وليد سليمان من ضربة حرة اصطدمت بجدار المقاولين لمتابعتها في الشباك وفي الدقيقة 33، تمكن محمود أبو السعود حارس المرمى من تسديدة قوية من حسين الشحات لركلة الزاوية.

وفي الدقيقة 39، مرر رأس وليد عازرو بهدوء بجوار المقاولون بعد كرة عرضية من رمضان صبحي وفي الدقيقة 50، وأطلق حسين الشحات ركلة حرة قوية لكن أبو السعود تمكن من إبعادها عن المرمى وتمكن حسين الشحات من الوصول إلى الهدف الثاني للأهلي بعد هجمة مرتدة قام بها رمضان صبحي من الجانب الأيسر، ومررها إلى جمعة، الذي أعطاها تعويذة سحرية لوضع شاهين في الشباك.

واستمر حسين الشحات في التألق خلال مباراة الأهلي والمقاولون وحصل الأهلي على لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019 رسميًا ليضيف اللقب رقم 41 في تاريخه وفي استاد جيش برج العرب في الإسكندرية، وفاز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في اجتماع مؤجل من الجولة 33 من مسابقة الدوري.

وافتتحت أهداف الأهلي ضد علي معلول في الدقيقة 25 من المباراة، وسجل حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 64 و 71، وببراعة داخل منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 72 من أحداث مباراة الأهلي والمقاولون وغادر جونيور أجاي من الجهة اليسرى في الدقيقة 79، واخترق داخل منطقة الجزاء، ومرر كرة عرضية من وليد عزارو، الذي أطلق النار مباشرة لكنه توفي بعيدًا عن مرمى المقاولون العرب وسجل المقاولون العرب الهدف الوحيد في الدقيقة 90 من المباراة من قبل سيف الدين الجزيري.

ورفع الأهلي نقاطه إلى 77 نقطة ليتوج بطل الدوري الممتاز بفارق خمس نقاط عن الزمالك واستفاد الأهلي من سقوط الزمالك في المباراة الأخيرة ضد الجونة في، لتتويج الدوري رسميًا بعد تغلبه على الذئاب دون التفكير في نتائج مباراته ضد الزمالك ويستعد الأهلي لاستضافة الزمالك على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد في ختام مباريات الفريقين في الدوري المصري الممتاز.