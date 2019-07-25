“Ahli and the Arab contractors” – ملخص مباراة الاهلي والمقاولين في “مباراة...

لفتت نتيجة المباراة بين الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري، انتباه الجماهير إلى الجولة الحاسمة بين الأهلي والمقاولين للاستمتاع بالمواجهة الكارثية، في حالة العملاق الأحمر، الذي فاز في النصر على خصمه سيتوج بلقبه المحلي دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى بين الزمالك والإسماعيلي..

ملخص مباراة الاهلي والمقاولون في مباراة الاهلي والمقاولين العرب

بدأت مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الساعة 8 مساء يوم الأربعاء الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت القاهرة وسيتم بث اللعبة مباشرة في استوديو تحليلي توفره وسائل الإعلام على لسان أحمد شوبير من خلال القناة على HD الرياضية، وكذلك على قناة النيل الرياضية وبث Time Sport الأرضي، وقد نرى صافرة النهاية بعد احتفالات تاج الأهلي وبعد تعادل مخيب للآمال ضد الجونة في الجولة الأخيرة، يبحث عن فوز بثلاث نقاط ليفوز بلقب الدوري قبل المباراة الأخيرة ضد الفارس الأبيض في نهاية الدوري الممتاز.

ملخص مباراة الاهلي والمقاولون العرب

سيغيب عن مباراة الأهلي والمقاولون العرب عن العديد من اللاعبين المؤثرين، أبرزهم شريف إكرامي وسعد سمير وكريم ندفيد، بينما سيتم تعليق ياسر إبراهيم وتشكيلة الأهلي الرسمية كانت على النحو التالي: حراس المرمى: محمد الشناوي، خط دفاعي: أيمن أشرف – رامي ربيع – محمد هاني – علي معلول، علي لطفي، حسام عاشور، صالح جمعة، مروان، اجاي وأحمد فتحي على مقاعد البدلاء.

والتكوين الرئيسي لـ المقاولون العرب: محمود أبو السعود، أحمد الشيمي، محمد سمير، فاروقه، حسن الشامي، محمد سوستا، عبد العزيز موسى، محمد طلعت، محمد مجالي، لويس إدوارد، سيف الدين- الجزيري.

وتمكن الأهلي من الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة 41 في تاريخه بعد فوزه الكبير على المتعاقدين بهدف 3-1، وسجل كل من علي معلول وحسين الشحات “هدفين”.