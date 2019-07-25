مباراة الزمالك والاسماعيلى ||ملخص نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

مشجعو القلعة البيضاء في تاريخ المباراة قبل الأخيرة للفريق في مباريات اليوم الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عندما يلتقي درويش مع سامبا كرة القدم الإسماعيلية في لقاء مهم بدرجات متفاوتة تتناسب مع أهمية تحقيق الأهلي لنتيجة إيجابية في مباراة الأهلي مع المقاولين العرب، والذي لعب في نفس وقت مباراة الزمالك والاسماعيلى.

المباراة بين الزمالك والإسماعيلي

بدأت القمة الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي على ملعب بترو سبورت، وسيحاول الزمالك محو آثار اللقاء السابق ضد الجونة نهاية هذا الأسبوع، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وللسماح للاعبي الزمالك بالالتقاء دون ضغط سلبي قد يؤثر على مستواهم الفني.

ملخص نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

سيكون مدرب الزمالك خالد جلال في نهاية الموسم، وسيكون المدرب التالي حسام البدري الذي استقال مؤخراً من مصادر في النادي ويتعامل خالد جلال مع الأخبار بتجاهل لأنها تركز بالكامل على المباراتين التاليتين ضد الإسماعيلي والأهلي.

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تشكيل نادي الزمالك الرسمي في مباراة الزمالك اليوم الذي تم الإعلان عنه: عماد السيد، حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي أحمد زيزو ​، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، عمر السعيد.

التشكيل الإسماعيلي: محمد مجدي، أسامة إبراهيم، باهر محمدي، محمد هاشم، أحمد أيمن، عبد الرحمن مجدي، عماد حمدي، محمد دارف، محمد بيومي، محمد شامي، شيلونجو.

الدقيقة 9 ينظم الإسماعيلي هجومًا قويًا من الجانب الأيمن، لكن الدفاع يقطع الكرة إلى منتصف اللعبة مرة أخرى وفي الدقيقة 14: هدف الزمالك الأول عن طريق محمود علاء من ضربة جزاء في الربع الأول من مباراة الزمالك والاسماعيلى وفي دقيقة 29: يحاول الزمالك تسجيل هدف ثان لكن دفاعات درويش تواجه هجمات متعددة وفي الدقيقة 37: تعرض شيلونجو ليفريويتش لخطأ دفاعي بعد أن سدد الكرة في الزاوية اليمنى من الشباك وفي الدقيقة 47: الهدف الثاني للزمالك في بداية الشوط الثاني عن طريق أحمد سيد والنتيجة 2-1 ضد الزمالك وفي الدقيقة 59: سجل عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك من تسديدة مباشرة من اليسار ثم فاز الزمالك على إسماعيل 3-1 في الشوط الثاني.