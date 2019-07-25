حسام عاشور يتخطى الزمالك في عدد البطولات.. وجمهور السوشيال ميديا عاشور يكسب.. 31 بطولة مقابل 24 للزمالك

أحمد أبوعقيل

احتفلت جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، بكابتن الفريق ولاعب خط والوسط حسام عاشور بعد تحقيقه أرقام قياسية وفوزه ب 12 لقب دوري متساويا مع الزمالك.

وقارنت الجماهير بين ألقاب عاشور وألقاب نادي الزمالك مشيرين إلى أنه ينافس الزمالك وحده على الفوز بالبطولات.

بطولات عاشور مقارنة بالزمالك



حسام عاشور 33 سنة V.S نادي الزمالك 109 سنة

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الدوري المصري

حسام عاشور 12

الزمالك 12

دوري ابطال افريقيا

عاشور 5

الزمالك 5

الكونفيدرالية

عاشور 1

الزمالك 1

السوبر الافريقي

عاشور 5

الزمالك 3

السوبر المصري

عاشور 8

الزمالك 3