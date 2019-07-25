أحمد أبوعقيل
احتفلت جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، بكابتن الفريق ولاعب خط والوسط حسام عاشور بعد تحقيقه أرقام قياسية وفوزه ب 12 لقب دوري متساويا مع الزمالك.
وقارنت الجماهير بين ألقاب عاشور وألقاب نادي الزمالك مشيرين إلى أنه ينافس الزمالك وحده على الفوز بالبطولات.
بطولات عاشور مقارنة بالزمالك
حسام عاشور 33 سنة V.S نادي الزمالك 109 سنة
الدوري المصري
حسام عاشور 12
الزمالك 12
دوري ابطال افريقيا
عاشور 5
الزمالك 5
الكونفيدرالية
عاشور 1
الزمالك 1
السوبر الافريقي
عاشور 5
الزمالك 3
السوبر المصري
عاشور 8
الزمالك 3
كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور يتخطى الزمالك في عدد البطولات.. وجمهور السوشيال ميديا عاشور يكسب.. 31 بطولة مقابل 24 للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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