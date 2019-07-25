أبو تريكة ووائل جمعة: مبروك الدوري رقم 41.. الأهلي فوق الجميع

أحمد أبوعقيل هنأ نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر، محمد أبو تريكة، ووائل جمعة جمهور وفريق الأهلي باللقب 41 في تاريخ النادي. وقال عبر تدوينة على تويتر:" الدوري رقم ٤١ كبير وعظيم يا أهلي ...رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقي الاهلي شامخ وبدون ضجيج لان ضجيجه هو بطولاته ومبادئه ويبقي الاهلي فوق الجميع. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) الدوري رقم ٤١ كبير وعظيم يا أهلي ...رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقي الاهلي شامخ وبدون ضجيج لان ضجيجه هو بطولاته ومبادئه ويبقي الاهلي فوق الجميع Advertisements — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 24, 2019 وأشاد الصخرة وائل جمعة مدافع الأهلى والمنتخب السابق بفوز الأهلى على المقاولون وحسم لقب الدوري، ونشر صورة على صفحته الشخصية تويتر لنسر الأهلى وهو يخطف الدرع وعلق عليها"مبروك يا أهلي".

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