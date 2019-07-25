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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء، 24 يوليو 2019 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها فوز الأهلى على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحصوله على الدورى المصرى بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة ، بينما حصل الزمالك على المركز الثانى برصيد 72 نقطة . 

 

الأهلي بطلاً للدوري للمرة الـ41 بثلاثية رائعة في المقاولون

 

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الزمالك يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويشارك بدورى الأبطال الأفريقى

 

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رسمياً.. الزمالك يشارك فى دورى أبطال إفريقيا وبيراميدز بالكونفدرالية

 

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