حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء، 24 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها فوز الأهلى على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحصوله على الدورى المصرى بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة ، بينما حصل الزمالك على المركز الثانى برصيد 72 نقطة . الأهلي بطلاً للدوري للمرة الـ41 بثلاثية رائعة في المقاولون الزمالك يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويشارك بدورى الأبطال الأفريقى رسمياً.. الزمالك يشارك فى دورى أبطال إفريقيا وبيراميدز بالكونفدرالية حسام عاشور يعادل الزمالك في عدد مرات التتويج بالدوري الإسماعيلى يخطر اتحاد الكرة بتغريم محمود متولى 860 ألف جنيه Advertisements اتحاد الكرة يرفض إرسال بطاقة كهربا لـ"أفيس" البرتغالى منتخب شباب اليد يهزم صربيا ويتأهل إلى دور الـ8 بمونديال إسبانيا الزمالك يقترب من ضم "عطوة" بعد فسخ عقده مع الرائد رسمياً ..باسم مرسى ينتقل للإنتاج الحربى معارا لمدة موسم مصر تهزم الكونغو 0/3 فى البطولة الأفريقية للطائرة وتتأهل لنصف النهائى

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