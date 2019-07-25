شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صور .. جمهور الأهلى يحتشد أمام مقر الجزيرة ويحتفل بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد منذ قليل عشرات من جمهور الأهلي أمام باب المعلمين للاحتفال بدرع الدوري بعدما نجح الفريق الأحمر بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى ليرتفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط كاملة عن الزمالك صاحب المركز الثانى ويتبقى مباراة وحيدة بالدورى .

ورددت جماهير الأهلي هتافات للاعبين مؤكدة أن الفريق سيعود لسابق عهده فى الموسم المقبل .

وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.

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