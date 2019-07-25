شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول : فوز الاهلي بالدوري "حاجة عادية" .. وهدفنا الأميرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدي التونسي علي معلول لاعب النادي الاهلي ، التتويج ببطولة الدوري إلي جماهير المارد الاحمر ، مؤكداً أن اللاعبين كانوا علي إصرار علي الفوز بالدوري لهذا الموسم .

وأكد معلول في تصريحات لقناة "أون سبورت" ، أن فوز الاهلي بالدوري أمر عادي ، واعداً الجماهير بالتتويج بدوري ابطال افريقيا في الموسم المقبل، مؤكداً أن الاميرة الافريقية هي الهدف الاهم للمارد الاحمر.

توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

Advertisements

وتمكن علي معلول في احراز الهدف الاول للاهلي أمام المقاولون العرب .

ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.