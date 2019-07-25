وليد سليمان : جماهير الاهلي البطل الحقيقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن سعادته لتتويج فريقه باللقب رقم 41، قائلا، "مبروك علينا وعلى جمهور الاهلي وحاجة بسيطة واي حد هيعمل كده".
تابع الحاوي: مرينا بموسم متعب وطويل ولكن مبروك للجميع التتويج باللقب قبل الجولة الأخيرة من الدوري.
وعن مواجهة المقاولون أكد أنها مباراة صعبة وكنا نركز على الفوز وكان لدينا وعندنا احساس ان الفرصة جاءت لنا ولن تضيع وعلي قلب رجل واحد ولم يضيع تعبنا.
وعن تحامله لحصوله على حقن من أجل المشاركة، أكد الفضل لربنا والجهاز الطبي والحمد لله حالتي استقرت ولاسارتي قال لي لو حالتك جيدة لابد من أن تكون موجود ويكون لك دور مع الفريق، وأشكر الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.
توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.
ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.
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