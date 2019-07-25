شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: "هو فين الناس اللي كانت بتقول الأهلى هيهبط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حسام عاشور قائد النادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري للمرة 41 في تاريخ النادي الأحمر، موجهًا التهنئة إلى لاعبي الفريق والجماهير.

وقال حسام عاشور في تصريحات لقناة "أون سبورت"، "هما فين الناس اللي بتقول إن الأهلي كان هيهبط"، مؤكدًا أن الجميع اعتاد في القلعة الحمراء علي الانتصارات.

توّج فريق الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.

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وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول، حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي ووليد أزارو

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : محمود أبو السعود ، احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى ، عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو ، محمد طلعت وسيف الجزيرى.