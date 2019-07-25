شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم 24 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء، 24 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها فوز الأهلى على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحصوله على الدورى المصرى بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة ، بينما حصل الزمالك على المركز الثانى برصيد 72 نقطة .

الأهلي بطلاً للدوري للمرة الـ41 بثلاثية رائعة في المقاولون

توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

الزمالك يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويشارك بدورى الأبطال الأفريقى

حقق فريق الزمالك فوزا معنويا على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 للدورى ، ليرتفع رصيده إلى 72 نقطة فى المركز الثانى للدورى ويتأكد مشاركته بدورى الأبطال الأفريقى العام المقبل بعدما تخطى بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 70 نقطة .

رسمياً.. الزمالك يشارك فى دورى أبطال إفريقيا وبيراميدز بالكونفدرالية

ضمن الزمالك المشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، فى النسخة المقبلة، بعد فوزه على الإسماعيلى اليوم، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت، وبذلك سيشارك بيراميدز فى الكونفدرالية.

حسام عاشور يعادل الزمالك في عدد مرات التتويج بالدوري

Advertisements

عزز حسام عاشور قائد فريق الاهلي ، رقمه القياسي ليكون الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الأهلي، حيث يملك حتى الآن 35 لقبًا، آخرهم بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي (2018-19) التي تُوج بها 12 مرة ليساوي نادي الزمالك في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري .

الإسماعيلى يخطر اتحاد الكرة بتغريم محمود متولى 860 ألف جنيه

أرسل النادى الإسماعيلى خطاباً لاتحاد الكرة يخطره فيه بالعقوبات الموقعة على محمود متولى لاعب الفريق، بسبب انقطاعه عن التدريبات تمهيداً لحفظ حقوق النادى .

اتحاد الكرة يرفض إرسال بطاقة كهربا لـ"أفيس" البرتغالى

أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى نظيره البرتغالى، يفيد برفض إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود كهربا إلى نادى أفيس البرتغالى.

منتخب شباب اليد يهزم صربيا ويتأهل إلى دور الـ8 بمونديال إسبانيا

فاز منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس على نظيره الصربى بنتيجة 30 / 29 فى إطار دور الـ16 بكأس العالم بإسبانيا، لينجح فى التأهل إلى دور الثمانية، بعد إحراز هدف الفوز فى الثانية الأخيرة من عمر المباراة +60.