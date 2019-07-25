شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. دموع حسام عاشور بعد حصول الأهلى على النجمة 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فشل حسام عاشور قائد الأهلى فى امتلاك أعصابه بعدما توج فريقه بلقب الدورى للمرة الـ41 عقب فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى .

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وقد ظهر حسام عاشور على قناة الأهلى وعقب خروجه ببعض التصريحات لتهنئة جماهيره لم يتمالك أعصابه الامر الذى استدعى تدخل زميله حمدى فتحى الذى قام باحتضان اللعب لتهدئته ثم عاد قائد الأهلى للحديث مرة اخرى .

توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.