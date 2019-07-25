شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: لم نيأس رغم تصدر الزمالك.. وكلفت الأهلى 5 ملايين دولار فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال حسين الشحات لاعب الأهلى، إنه لم ييأس طوال الموسم رغم تصدر الزمالك للمسابقة، إلا أنه كان عازما على تحقيق الدرع مع الأهلى وإهدائه للجماهير.

أوضح الشحات فى تصريحات تليفزيونية، أن تنازل بمبالغ كبيرة للعب للأهلى، قائلا:" جئت للأهلى مقابل 5 ملايين دولار رغم أن البعض يردد أرقاما أخرى غير صحيحة بالمرة، وكنت تحت ضغط كبير لكن الحمد لله كنت سببا فى الفوز بالدرع 41".

وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

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ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول، حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي ووليد أزارو

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : محمود أبو السعود ، احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى ، عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو ، محمد طلعت وسيف الجزيرى.