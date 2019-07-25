شكرا لقرائتكم خبر عن سهولة تحكيمية لـ"عادل "ورفاقة فى إدارة مواجهة الاهلى والمقاولون " صور " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – المقاولون العرب X الاهلى الجولة الـ33 للدورى الممتاز فى نسخته الـ60

الملعب – ستاد برج العرب

النتيجة – فوز الاهلى 3/1

الحكم الدولى – محمد عادل

المساعد الاول – احمد توفيق

المساعد الثانى الدولى - محمود ابو الرجال

الحكم الرابع- الدولى – نادر قمر الدولة

الحكم الاضافى الثنائى – عبد العزيز السيد – سعيد حمزة

تقييم اداء الحكم اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

ظهر الحكم هادئا كعادته متمتعا بلياقة بدنية طيبة ساعدته بشكل كبير على التواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة و بذل جهد كبيرا لمتابعه الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية تمكن من خلالها من قراءة اللعب.

الشخصية والسيطرة

رغم انه اللقاء سبقه حالة من التوتر والعصبية إلا أن اداء والتزام اللاعبين داخل المستطيل الاخضر وهدوء الأجهزة الفنية سهل كثيرا من مهمة طاقم الحكام الذى كان على مستوى المسئولية وبذلوا جهدا كبيرا ليكون ختام طيب للتحكيم بالدورى المتوتر الذى ظل على صفيح ساخن حتى الدقائق الاخيرة من عمر المسابقة نجح الحكم فى السيطرة على اللقاء من البداية وتعامل مع اللاعبين بشخصية حاسمه.

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تطبيق القانون– 45 مخالفة ( اتاحة فرصة فى هدف الاهلى الاول )

رغم التزام اللاعبين الا ان الحكم تدخل بالصافرة وكثيرا واحتسب 45 مخالفة على الفريقين فى تقدير جيد وسمح بالتنافس العادل وبعض من الالتحام لكنه حرص على عدم وصول الامر الى التهور بين اللاعبين كما سمح باستمراراللعب وإتاحة الفرصة بشكل جيد خلال فعاليات اللقاء كان لدى طاقم الرغبه فى تقديم نموذج تحكيمى جيد وبالفعل نجحوا فى ذلك .

العقوبات والانضباطية - ( انذارين تغاضى عن مثلهم )

اشهر الحكم البطاقة الصفراء فى لثنائى الذئاب فى عبدالله موسى ولويس فى الدقيقتين 37،76 الا انه الحكم يؤخذ علية ان هناك مخالفتين بتهور كانت تستوجب تدخل الحكم بالبطاقة الصفراء.

المساعدين

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد و سمحوا باستمرار اللعب فى العديد من الهجمات المؤثرة بشكل جيد وتعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة منهما وأشاروا على 4 حالات تسلل فى توقيت مناسب وكان هناك تواصل بين طاقم الحكام بشكل جيد.

الحكم الرابع

أدى مهامه بشكل جيد ولم يجد صعوبة فى السيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم من خارج المستطيل الاخضر فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الاضافى

لم يكن هناك ما يستدعى تدخل الثنائى وتعاونوا مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة : 45 خطأ - 8 ركلات ركنية – 4حالات تسلل - انذارين - 4 أهداف

الدرجات : الحكم – 8.5 .. المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5 – الحكم الرابع – 8.0-

الحكم الاضافى- عبد العزيز السيد – سعيد حمزة

