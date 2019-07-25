شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع شيكولاته في الأهلي بعد الفوز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عدد من أعضاء النادي الأهلي بتوزيع الشيكولاتة علي الحضور في مقر النادي بالجزيرة احتفالا بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز. Advertisements وحصد الأهلي لقب الدوري للمرة الرابعة علي التوالي والـ 41 في تاريخه مساء الثلاثاء بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف. وتبادل الأعضاء التهنئة عقب انتهاء المباراة وتتويج الأهلي بطلا للدوري وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين الأعضاء.

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