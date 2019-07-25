شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي بطل الدوري .. رمضان صبحي يرقص في غرفة الملابس "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رمضان صبحي لاعب الاهلي ، علي الاحتفال في غرفة الملابس بعد التتويج ببطولة الدوري المتتاز للمرة الـ 41 في تاريخه .

ودخل رمضان صبحي في وصلة رقص مع لاعبي الاهلي احتفالا بالفوز ببطولة الدوري .

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توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.