شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: احتفالية لتسليم الأهلى درع الدورى بعد مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم اتحاد الكرة، إحتفالية لتسليم درع الدورى للنادى الأهلى عقب مباراة القمة مع الزمالك المحدد لها يوم الأحد المقبل.

ورفض اتحاد الكرة تسليم درع الدورى للنادى الأهلى أمام الزمالك ببرج العرب الأحد المقبل، مفضلا إقامة إحتفالية بأحد الفنادق لتسليم الدرع الدورى للأهلى وكذلك تسليم جوائز أفضل لاعب وأفضل حكم وأفضل أخلاق.

وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.

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وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول، حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي ووليد أزارو

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : محمود أبو السعود ، احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى ، عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو ، محمد طلعت وسيف الجزيرى.