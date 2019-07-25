شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي بطل الدوري .. رمضان صبحي يحتفل مع الجماهير "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص رمضان صبحي لاعب الاهلي ، علي الاحتفال مع جماهير المارد الاحمر المتواجدة في استاد برج العرب ، بعد التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه .

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توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.