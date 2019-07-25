شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أقوى دفاع والشناوي ملك الــ"كلين شيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري، بأقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 20 هدفا فقط على مدار33 مباراة، خاضها منذ بداية المسابقة، وحتى التتويج باللقب، منها 18 مباراة لم يستقبل فيها مرماه أية أهداف، ليصبح أكثر فرق الدوري خروجا بشباك نظيفة هذا الموسم «كلين شيت».

ونجح الأهلي في تحقيق لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة 41 في تاريخه، بعدما تغلب على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الأسبوع الــ33، وقبل أسبوع من ختام البطولة.

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واحتل حارس الأهلي، محمد الشناوي، صدارة حراس المرمى، الذين حافظوا على نظافة شباكهم لأكبر عدد من مباريات الدوري؛ مسجلا 12 مباراة ليتفوق بذلك على حراس فرق الدوري الممتاز كافة، فيما نجح شريف إكرامي في الحفاظ على نظافة شباكه على مدار أربع مباريات من أصل خمسة مباريات شارك فيها، وعلي لطفي الحارس الثالث في مباراتين من أصل 3 مباريات.

يذكر أنه يتبقى لقاء وحيد للفريق هذا الموسم أمام الزمالك صاحب المركز الثاني في الجولة الختامية من الموسم والمقرر لها 28 من يوليو الجاري.