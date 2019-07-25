شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بطل الدوري ..محمد هانى : لاعبو الأهلي "ردوا بقوة" على المشككين فى قدراته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال محمد هاني لاعب الأهلي أن لاعبو فريقه نجحوا في الرد بقوة على من حاولوا عرقلة مسيرته و كل من شكك في قدرات اللاعبين مؤكدا أن كل اللاعبين تعبوا كثيراً على مدار الموسم، وقدمنا أفضل ما لدينا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا .
وأكد هاني فى تصريحات تليفزيونية أن الكثيرون حاولوا أن يوقعوا الفريق الأحمر طوال الموسم ، بالتقليل من قدراتنا كلاعبين لكننا أثبتنا أننا الأفضل فى النهاية .
توّج فريق الأهلي ببطولة الدوري رسميًا للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.
ورفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الأهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.
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