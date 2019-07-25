شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بطل الدوري ..محمد هانى : لاعبو الأهلي "ردوا بقوة" على المشككين فى قدراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد هاني لاعب الأهلي أن لاعبو فريقه نجحوا في الرد بقوة على من حاولوا عرقلة مسيرته و كل من شكك في قدرات اللاعبين مؤكدا أن كل اللاعبين تعبوا كثيراً على مدار الموسم، وقدمنا أفضل ما لدينا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا .

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وأكد هاني فى تصريحات تليفزيونية أن الكثيرون حاولوا أن يوقعوا الفريق الأحمر طوال الموسم ، بالتقليل من قدراتنا كلاعبين لكننا أثبتنا أننا الأفضل فى النهاية .